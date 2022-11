Bei Explosion in Istanbul werden mehrere Menschen verletzt

Nachrichtenarchiv - 13.11.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Istanbul: Bei einer Explosion in der türkischen Metropole sind mehrere Menschen verletzt worden. Das berichtet der staatliche Sender TRT. Rettungskräfte und Polizei seien in großer Zahl vor Ort im Einsatz, hieß es. Die Ursache der Explosion in der beliebten Fußgängerzone ist bisher nicht bekannt. In sozialen Medien hieß es, Geschäfte seien geschlossen - und die Straße sei gesperrt worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2022 16:00 Uhr