Bei Explosion in Istanbul gibt es Tote und Verletzte

Nachrichtenarchiv - 13.11.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Istanbul: In einer belebten Einkaufsstraße hat es am frühen Nachmittag eine heftige Explosion gegeben. Der Gouverneur von Istanbul spricht von mindestens vier Toten und fast 40 Verletzten. Der Grund für die Explosion ist noch unklar. Für türkische Medien wurde eine vorübergehende Nachrichtensperre verhängt, um Panik in der Bevölkerung zu vermeiden. Auf Bildern in sozialen Netzwerken sind auf dem Boden liegende Menschen und zerborstene Scheiben zu sehen. Anwohner und Touristen wurden aufgerufen, die Gegend zu meiden. Medienberichten zufolge wurden auch umliegende Straßen für den Verkehr gesperrt. Die Istiklal-Straße ist ein touristischer Hotspot im Zentrum des europäischen Teils von Istanbul. Sie war 2016 Ziel eines Anschlags der Terrormiliz IS.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.11.2022 16:00 Uhr