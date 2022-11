Bei Explosion in Istanbul gibt es Tote und Verletzte

Nachrichtenarchiv - 13.11.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Istanbul: Im Zentrum der türkischen Metropole hat sich eine Explosion ereignet. Es gebe Verletzte und Tote, twitterte der Gouverneur Istanbuls. Der staatliche Sender TRT berichtete, Rettungskräfte und Polizei seien in großer Zahl im Einsatz. Die Ursache der Explosion in der beliebten Fußgängerzone ist bisher nicht bekannt. Die türkische Rundfunkbehörde hat inzwischen eine vorläufige Nachrichtensperre für Medien verhängt. Berichte über die Explosion sollten vermieden werden, um Angst und Panik in der Bevölkerung zu vermeiden, hieß es. Die Sender CNN Türk und TRT etwa unterbrachen daraufhin ihre Berichterstattung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2022 16:00 Uhr