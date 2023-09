Bei Explosion in Bergkarabach werden mehr als 200 Menschen verletzt

Stepanakert: Bei einer Explosion an einem Treibstofflager in Bergkarabach sind mehr als 200 Menschen verletzt worden. Das hat der dortige Ombudsmann für Menschenrechte, Stepanjan, auf der Plattform X bekannt gegeben. Ihm zufolge sind die meisten Opfer schwer verletzt. Es sei dringend notwendig, die Verletzten zur Behandlung auszufliegen, erklärte das Menschenrechtsbüro weiter. Demnach ist die medizinische Versorgungslage in der Konfliktregion nicht gut genug. Noch ist unklar, wie es zu der Explosion gekommen ist. Einer Politikerin zufolge standen zum Zeitpunkt des Unglücks viele Menschen für Treibstoff an, weil sie Bergkarabach verlassen wollten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2023 06:00 Uhr