Bei Explosion in Bergkarabach gibt es zahlreiche Verletzte

Stepanakert: In Bergkarabach ist es zu einer sehr schweren Explosion gekommen. Wie örtliche Medien unter Verweis auf Angaben des örtlichen Menschenrechtsbeauftragten berichten, wurden dabei mehr als 200 Menschen verletzt - die meisten von ihnen schwer. Offenbar ereignete sich die Detonation an einem Treibstofflager nahe der Haupstadt Stepanakert. Die Ursache ist noch unklar. Zum Zeitpunkt der Explosion hatten offenbar viele Menschen für Benzin angestanden, um per Auto nach Armenien zu fliehen. Das Menschenrechtsbüro der Region appellierte an die Staatengemeinschaft, Verletzte aufzunehmen und ärztlich zu versorgen. Die Kapazitäten in Bergkarabach reichten dazu nicht aus. In der vergangenen Woche hatte Aserbaidschan die mehrheitlich von Armeniern bewohnte Region Bergkarabach angegriffen. Derzeit gilt ein Waffenstillstand.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.09.2023 04:00 Uhr