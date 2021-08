Bei Explosion im Libanon sind mindestens 20 Menschen umgekommen

Nachrichtenarchiv - 15.08.2021 18:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Beirut: Im Libanon ist ein illegales Treibstoff-Lager explodiert. Es enthielt offenbar mehrere tausend Liter Benzin. Mindestens 20 Menschen wurden getötet, in einigen Berichten ist von 28 Opfern die Rede. Offenbar gab es an einem Lagerhaus für kostenlose Sprit-Rationen eine lange Warteschlange; viele der dort Verletzten erlitten schwere Verbrennungen. Das Unglück ereignete sich in der Bekaa-Ebene im Norden des Landes. Zur Ursache gibt es unterschiedliche Hypothesen: Einige Augenzeugen sprachen von Schüssen in der Nähe des Tanklagers, andere berichteten, jemand sei unachtsam mit einem Feuerzeug umgegangen. - Im August 2020 waren im Hafen von Beirut hunderte Tonnen falsch gelagertes Ammonium-Nitrat explodiert. Mehr als 200 Menschen wurden getötet und ganze Viertel der Hauptstadt zerstört.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.08.2021 18:30 Uhr