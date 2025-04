Bei Explosion im Iran werden hunderte Menschen schwer verletzt

Bandar Abbas: Nach einer schweren Explosion in der iranischen Hafenstadt ist die Zahl der Verletzten nach offiziellen Angaben auf mehr als 500 gestiegen. Viele von ihnen mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Das berichten Staatsmedien. In dem Hafen habe es eine Detonation in einem Treibstofflager gegeben. Ursache soll unsachgemäßer Umgang mit brennbarem Material gewesen sein. Der Hafen Schahid Radschai ist ein wichtiger Umschlagplatz für Containerschiffe. Er liegt mehr als 1.000 Kilometer von der iranischen Hauptstadt Teheran entfernt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2025 14:00 Uhr