Bei Explosion auf Krim-Brücke sterben offenbar Menschen

Nachrichtenarchiv - 08.10.2022 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Nach der Explosion auf der Auto- und Eisenbahnbrücke zwischen der Halbinsel Krim und dem Festland sind nach russischen Angaben drei Leichen aus dem Meer geborgen worden. Die Brücke wurde demnach stark beschädigt. Die Gleise seien derzeit unpassierbar, die Straße sei in eine Richtung zerstört. Offenbar hatte die Detonation in einem Lastwagen sieben mit Treibstoff gefüllte Eisenbahnwaggons auf der Brücke in Brand gesetzt. - Russland hat die Krim 2014 annektiert und bis 2018 die 19 Kilometer lange Verkehrsverbindung bauen lassen. Über sie wird ein großer Teil des Nachschubs für die russischen Truppen im Süden der Ukraine geliefert. Ein ukrainischer Präsidentenberater äußerte sich befriedigt über den mutmaßlichen Anschlag. Auf russischer Seite ist von ukrainischem Vandalismus die Rede; Gewissheit über die Täterschaft gibt es aber noch nicht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.10.2022 13:45 Uhr