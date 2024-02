Bei EU-Ministertreffen werden weitere Bauerproteste erwartet

Brüssel: Die EU-Agrarminister wollen heute über die Lage der Landwirtschaft beraten. Bei dem Treffen in Brüssel geht es unter anderem um Vorschläge der EU-Kommission, wie Bauern entlastet werden können. Die Kommission hat Lockerungen bei der Bürokratie in Aussicht gestellt und ein Gesetzesvorhaben zurückgezogen, das Landwirte beim Einsatz von Pestiziden weiter beschränkt hätte. In vielen Mitgliedsländern hatten Bauern zuletzt gegen EU-Handelsabkommen sowie Umwelt- und Bürokratieauflagen protestiert. Auch in Brüssel soll es heute Proteste mit Traktoren geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.02.2024 07:00 Uhr