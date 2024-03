Bei erneutem Busunglück werden in NRW 22 Menschen verletzt

Werl: Wieder ist es auf einer deutschen Autobahn zu einem schweren Busunglück gekommen. Dabei wurden auf der A44 bei Werl in Nordrhein-Westfalen 22 Menschen verletzt. Nach Angaben der Polizei war der Doppeldeckerbus um kurz nach 23 Uhr über eine Leitplanke in den Straßengraben gekippt - er blieb auf der Seite liegen. Kein anderes Fahrzeug sei beteiligt gewesen. An Bord waren etwa 60 Schüler eines Berufskollegs aus Warburg - auf dem Rückweg von einer Klassenfahrt. Die A44 Richtung Kassel ist nach wie vor gesperrt. Erst am Mittwoch war auf der A9 bei Leipzig ein Bus verunglückt - vier Insassen kamen ums Leben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.03.2024 04:00 Uhr