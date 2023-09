Bei Eritrea-Treffen in Stuttgart kommt es zu Ausschreitungen

Stuttgart: Am Rande eines Treffens von Eritreern ist es in Baden-Württemberg zu heftigen Ausschreitungen gekommen. Nach Angaben der Polizei haben etwa 200 Personen Teilnehmer der Veranstaltung und Sicherheitskräfte mit Steinen, Flaschen und Holzlatten angegriffen. Mehr als 30 Menschen sind demnach verletzt worden. Hintergrund der Gewalt ist offenbar ein Konflikt zwischen Unterstützern und Gegnern der Regierung in Eritrea. Bereits im Juli war es bei einer ähnlichen Veranstaltung in Gießen zu Krawallen gekommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.09.2023 02:00 Uhr