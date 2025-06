Bei Erdbeben in Peru stirbt ein Mann

Lima: Die zentrale Küstenregion Perus ist von einem Erdbeben der Stärke 5,6 erschüttert worden. Dabei kam ein Mann ums Leben, mehrere weitere wurden verletzt - sie werden in Krankenhäusern behandelt. Das Beben erreignete sich am Mittag Ortszeit im Pazifik, südwestlich der Hauptstadt Lima. Besonders betroffen war der Ort Callao. Dort gibt es Schäden an Straßen und Gebäuden, Autos wurden von herabfallenden Trümmern getroffen..

