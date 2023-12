Bei Erdbeben in Nordchina sind mindestens 116 Menschen ums Leben gekommen

Peking: Bei einem schweren Erdbeben im Nordwesten Chinas sind mindestens 116 Menschen ums Leben gekommen. Bis zu 500 Menschen sind laut den örtlichen Behörden verletzt worden. Das Beben hatte demnach eine Stärke von 6,2, das Epizentrum lag in der Provinz Gansu. In der bergigen Region herrschen Temperaturen von teils deutlich unter null Grad. Rettungskräfte seien in das Katastrophengebiet entsandt worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Augenzeugen berichteten, das Beben habe Schäden an Häusern, Straßen und anderer Infrastruktur verursacht. Das genaue Ausmaß des Erdbebens, das sich gegen Mitternacht ereignete, ist noch unklar. Es ist damit zu rechnen, dass die Zahlen von Toten und Verletzten weiter steigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.12.2023 06:00 Uhr