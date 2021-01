Bei Erdbeben in Indonesien sterben zahlreiche Menschen

Italiens Ministerpräsident stellt Vertrauensfrage im Parlament

Rom: Nach dem Bruch der Regierungskoalition in Italien sucht Ministerpräsident Conte Unterstützung im Parlament. Wie offiziell mitgeteilt wurde, will Conte in der nächsten Woche in der Abgeordnetenkammer eine Rede halten und die Vertrauensfrage stellen. Findet der Parteilose dort die notwendige Unterstützung, will sich der Ministerpräsident an den Senat wenden, um sich auch dort Mehrheiten zu sichern. Contes Regierungskoalition war am Mittwoch zerbrochen - wegen eines Streits über die Corona-Hilfen in Italien.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2021 09:00 Uhr