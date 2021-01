Bei Erdbeben in Indonesien sterben zahlreiche Menschen

Nachrichtenarchiv - 15.01.2021 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Jakarta: Bei einem schweren Erdbeben auf der indonesischen Insel Sulawesi sind zahlreiche Menschen getötet worden. Unterschiedliche Quellen sprechen von bis zu 35 Opfern. Der Erdstoß in der vergangenen Nacht erreichte die Stärke 6,2. In der Region Mamuju im Westteil der Insel stürzten Gebäude, unter anderem zwei Krankenhäuser, ein. In der südwestlichen Stadt Madjene* wurden neben einigen Wohnnhäusern zwei Hotels, der Amtssitz des Gouverneurs und ein Einkaufszentrum zerstört. Die indonesische Katastrophenschutzbehörde berichtete von mehreren Beben in den vergangenen 24 Stunden, die im Westteil von Sulawesi Erdrutsche und Stromausfälle ausgelöst hatten. *Madschena

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.01.2021 09:45 Uhr