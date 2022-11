Bei Erdbeben in Indonesien sterben mindestens 14 Menschen

Nachrichtenarchiv - 21.11.2022 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Jakarta: Bei einem Erdbeben auf der indonesischen Insel Java sind mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Das meldet der nationale Katastrophenschutz. Die Behörden in der am stärksten betroffenen Stadt Cianjur sprechen sogar von mehr als 40 Toten und mindestens 300 Verletzten. Ein Vertreter sagte, hunderte, vielleicht sogar tausende Häuser seien zerstört worden. Durch die Erschütterungen der Stärke 5,6 gerieten auch in der rund 100 Kilometer entfernt gelegenen Hauptstadt Jakarta Hochhäuser ins Schwanken. Größere Schäden oder Verletzte wurden von dort bisher nicht gemeldet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.11.2022 10:45 Uhr