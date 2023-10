Bei Erdbeben in Afghanistan sterben mindestens 15 Menschen

Kabul: Bei mehreren starken Erdbeben in Afghanistan sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche weitere Bewohner der Grenzregion zum Iran sind nach Angaben des Katastrophenschutzes verletzt worden. Die Behörden befürchten, dass die Opferzahlen noch steigen. Die mindestens acht Beben hatten eine Stärke zwischen 4,6 und 6,3. Immer wieder kommt es zu schweren Erdbeben in der Region, wo die Arabische, die Indische und die Eurasische Platte aufeinandertreffen. Im vergangenen Jahr kamen bei einem verheerenden Beben in Afghanistan mehr als 1.000 Menschen ums Leben.

07.10.2023