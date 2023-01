Bei Erdbeben im Iran gibt es mindestens drei Tote und hunderte Verletzte

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: Teils freundlich, teils bewölkt bei -3 bis +3 Grad

Das Wetter in Bayern: In den Alpen meist sonnig, sonst zunächst bewölkt, später von Norden her Auflockerungen. Höchstwerte -3 bis +3 Grad. In der Nacht Temperaturrückgang auf -5 Grad. Die Aussichten bis Mittwoch: An den Alpen ab und zu Sonne, sonst meist bewölkt und gelegentlich Schnee, in tiefen Lagen auch Regen. Tageshöchsttemperaturen zwischen 2 und 6 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.01.2023 10:00 Uhr