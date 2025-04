Bei Einsatz gegen Mafia wird auch deutscher Polizist festgenommen

Bei Razzien gegen die Mafia in Italien und Deutschland sind mehrere Verdächtige festgenommen worden. Insgesamt waren es in verschiedenen Provinzen in Italien sowie in Baden-Württemberg 29 Personen - unter ihnen auch ein deutscher Polizist. Er soll die kalabrische Mafia Ndrangheta unterstützt haben.

