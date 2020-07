Bei Drohungen gegen Linkenpoltikerin gibt es Verbindungen zur Polizei

Söder kündigt weitere Lockerungen im Kultur-Bereich an

München: In Bayern sollen wieder etwas größere Kunst- und Kulturveranstaltungen möglich sein. Das hat Ministerpräsident Söder im BR-Fernsehen angekündigt. So sollen bei Konzerten sowie Theater- und Kinovorstellungen doppelt so viele Besucher wie bisher erlaubt sein - in Innenräumen 200 und in Außenbereichen 400 Gäste. Die Lockerungen müssen nächste Woche noch vom Kabinett beschlossen werden. Söder warnte aber erneut davor, die Pandemie zu unterschätzen. "Es ist noch nicht alles vorbei", sagte der CSU-Chef wörtlich. Außerdem forderte er weitere Unterstützung für die Wirtschaft und eine schnelle Umsetzung des Konjunkturpaktes. Mit Blick auf den Herbst will Söder die Liquidität des Mittelstandes sicherstellen. Dabei setzt er auf die Zusammenarbeit mit den Banken.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.07.2020 08:00 Uhr