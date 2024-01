Bei Drohnen-Angriff in Jordanien sterben drei US-Soldaten

Washington: Bei einem Drohnenangriff in Jordanien sind nach Angaben von US-Präsident Biden drei US-Soldaten getötet worden. Biden erklärte, dass hinter dem Angriff eine militante Gruppe stecke, die vom Iran unterstützt werde. Er kündigte an, man werde die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Im Nahen Osten verüben unterschiedliche Milizen seit einiger Zeit immer wieder Angriffe auf US-Streitkräfte. Hintergrund ist der Krieg in Gaza und Israel. Die USA gelten als wichtigster Verbündeter Israels im Kampf gegen die palästinensische Terrororganisation Hamas.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.01.2024 19:00 Uhr