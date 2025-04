Bei Disko-Unglück in der Dominikanischen Republik sterben zahlreiche Menschen

In einer Disko in der Dominikanischen Republik ist in der Nacht das Dach eingestürzt - dabei wurden mindestens 44 Menschen getötet. Die Retter suchen noch immer nach Überlebenden des Unglücks. Sie gehen davon aus, noch Lebende bergen zu können. Verletzt wurden nach jetzigem Stand mehr als 140 Personen. Wieso das Dach zusammenbrach, ist unklar.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 08.04.2025 21:00 Uhr