Bei Disko-Brand nahe Skopje sterben mindestens 50 Menschen

Skopje: In Nordmazedonien sind offenbar zahlreiche Menschen beim Brand in einer Diskothek ums Leben gekommen. Die Nachrichtenagentur MIA berichtet unter Berufung auf das Innenministerium von mindestens 50 Toten. Das Unglück soll sich demnach in einem Nachtklub in der Kleinstadt Kocani östlich der Hauptstadt Skopje ereignet haben. Den Angaben zufolge hatten sich dort etwa 1.500 Menschen zu einem Konzert versammelt. Nähere Informationen liegen bisher noch nicht vor.

