Bei der Volleyball-EM verliert die das deutsche Team gegen Serbien

Ancona: Die deutschen Volleyballer haben bei der Europameisterschaft in Italien im vierten Gruppenspiel zum ersten Mal verloren. Mit 1:3 musste sich die Mannschaft von Bundestrainer Winiarski am Abend Serbien geschlagen geben. Der Einzug ins Achtelfinale stand aber bereits zuvor fest. Bei der Basketball-WM spielt das deutsche Team am Vormittag im Viertelfinale gegen Lettland. Die Mannschaft um Kapitän Schröder gilt dabei als Favorit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.09.2023 06:00 Uhr