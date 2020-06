Bei der Telekom gibt es massive Stötungen im Mobilfubknetz

Nachrichtenarchiv - 16.06.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bonn: Im Mobilfunknetz der Telekom gibt es seit dem frühen Morgen massive Störungen. Wie mehrere Internetportale melden, klagen Telekom-Kunden über Probleme mit dem Mobilfunkempfang und mit dem mobilen Internet. Betroffen sind unter anderem die Großräume Berlin, Hamburg, Frankfurt und München. Auch die amerikanische Telekom-Tochter T-Mobile US meldet Probleme mit ihrem Netz. Am Nachmittag startet in Berlin ein Mobilfunkgipfel: Vertreter von Regierung und Telekommunikationsbranche beraten darüber, wie die letzten Funklöcher in Deutschland geschlossen werden können.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2020 06:00 Uhr