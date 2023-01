Bei der Post bleiben auch heute Millionen Sendungen liegen

Nachrichtenarchiv - 21.01.2023 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bonn: Wegen des Warnstreiks bleiben auch heute bei der Post Millionen Sendungen liegen. Wie das Unternehmen mitteilte, können drei Millionen Briefe und eine Million Pakete nicht zugestellt werden. Das seien etwas sechs beziehungsweise 15 Prozent der durchschnittlichen Tagesmenge. Die Post stellte ihre Kunden darauf ein, dass sie mit mehrtätigen Verzögerungen rechnen müssen. Die Gewerkschaft Verdi hat heute ihre Mitglieder bei den Paket- und Briefzustellern zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. In Bayern beteiligen sich daran die Paketzusteller in München, wie die Gewerkschaft dem BR sagte. In den vergangenen Tagen waren vor allem die Verteilzentren bestreikt worden. Verdi fordert von der Post 15 Prozent mehr Geld - das Unternehmen weist das als unrealistisch zurück.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2023 17:00 Uhr