Bei der Post beginnt die Urabstimmung über unbefristete Streiks

Kurzmeldung ein/ausklappen Nato schickt Schiff für Notunterkünfte-Camp in die Türkei

Brüssel: Zur Unterstützung der Erdbebenopfer in der Türkei bereitet die Nato ein Camp mit Notunterkünften für mindestens 4000 Menschen vor. Dazu ist nach Informationen eines Sprechers ein Frachtschiff mit 600 Containern an Bord unterwegs. Es hat am Hafen der italienischen Stadt Taranto abgelegt und soll im Laufe der Woche in der türkischen Stadt Iskenderun ankommen. Nato-Generalsekretär Stoltenberg hatte bei seinem Besuch in der Türkei Ende vergangener Woche mehr Hilfe versprochen. Die Nato koordiniert auch eine Luftbrücke für den Transport von Zelten aus Pakistan in die Türkei. Bei dem Erdbeben vor zwei Wochen sind allein in der Türkei rund 225 000 Wohnungen zerstört oder stark beschädigt worden. Mehr als 41.000 Menschen sind dort ums Leben gekommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.02.2023 07:00 Uhr