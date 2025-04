Bei der Parlmenteswahl in Kanada gewinnen offenbar die Liberalen von Premier Carney

Ottawa: Bei den Parlamentswahlen in Kanada hat die Liberale Partei von Premierministers Carney offenbar gewonnen. Laut ersten Prognosen des kanadischen Rundfunks CBC wurde sie erneut stärkste Kraft, hat aber möglicherweise die absolute Mehrheit verfehlt. Es ist die vierte kanadische Parlamentswahl in Folge, die die Liberalen für sich entscheiden können. Die Wahl stand unter dem Druck aggressiver Zollpolitik und Annexions-Drohungen von US-Präsident Trump. Umfragen zufolge trauen die meisten Kanadier Carney am ehesten zu, Trump die Stirn zu bieten. Der liberale Wirtschaftsexperte plädiert für eine engere Zusammenarbeit mit Europa und Asien, um die Handelsabhängigkeit von den USA zu verringern. Er hatte die Posten des Parteivorsitzenden und Premierministers erst vor wenigen Wochen von seinem Vorgänger Trudeau übernommen.

