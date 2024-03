Bei der Lufthansa streiken die Flugbegleiter

Frankfurt am Main: Auch bei der Lufthansa und ihrer Regionalflugtochter Cityline wird wieder gestreikt. Die Flugbegleiter legen für zwei Tage ihre Arbeit nieder, heute bei den Abflügen in Frankfurt, morgen in München. Betroffen sind nach Angaben der Lufthansa insgesamt 1000 Flüge und 120.000 Passagiere. Zum Streik aufgerufen hat die Gewerkschaft UFO. Mit Blick auf den Rekordgewinn der Lufthansa fordert sie 15 Prozent mehr Lohn, eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3.000 Euro und höhere Zulagen.

