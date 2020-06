Bei der Lufthansa sind zahlreiche Vollzeitstellen in Gefahr

Nachrichtenarchiv - 16.06.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bei der Lufthansa stehen zahlreiche Vollzeitstellen auf der Kippe. Wie das Unternehmen bekannt gegeben hat, gibt es allein in Deutschland eine Überkapazität von rund 11-tausend Arbeitsplätzen. Personalvorstand Niggemann sagte, perspektisch habe die Lufthansa für jeden siebten Piloten und für jeden sechsten Flugbegleiter keine Beschäftigung mehr. Auch Bodenpersonal und Mitarbeiter in der Zentrale seien betroffen. Niggemann betonte, das Unternehmen habe es durch Corona mit der größten Krise der Luftfahrtgeschichte zu tun. Über das ausgehandelte Rettungspaket des Bundes sollen die Aktionäre am 25. Juni abstimmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2020 08:00 Uhr