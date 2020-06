Bei der Lufthansa sind bis zu 26.000 Stellen in Gefahr

Nachrichtenarchiv - 11.06.2020 08:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt: Bei der Lufthansa sind deutlich mehr Arbeitsplätze in Gefahr als bisher bekannt. Eine Unternehmenssprecherin bezifferte den rechnerischen Überhang nach einem Tarifgipfel der Lufthansa mit den Gewerkschaften auf 22.000 Vollzeitstellen. Das entspricht letztlich bis zu 26.000 Arbeitsplätzen, weil viele Mitarbeiter in Teilzeit sind. Bisher war nur von mehr als 10.000 Stellen die Rede gewesen, die bedroht seien. Im Zuge der Corona-Krise waren die Geschäfte des Konzerns mit Ausnahme der Fracht praktisch zum Erliegen gekommen. Die Lufthansa bekommt deshalb staatliche Hilfe. Die Piloten der Gewerkschaft Cockpit haben derweil ihr Angebot erneuert, zeitweise auf bis zu 45 Prozent ihres Gehalts zu verzichten und so Arbeitsplätze zu erhalten. Die Gewerkschaften ringen mit der Fluglinie weiter um ein Sparpaket, das laut Lufthansa-Personalvorstand Niggemann bis zum 22. Juni stehen soll.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.06.2020 08:15 Uhr