Bei der Jugendwahl in Bayern liegt die CSU vorn

Wie würden Jugendliche unter 18 bei der Bundestagswahl abstimmen? Klar ist: anders als die Erwachsenen. In Bayern haben 52-tausend junge Menschen an der U-18-Wahl teilgenommen. Die meisten würden der CSU ihre Stimme geben, nämlich 21,2 Prozent. Es folgt die AfD mit 17,5 Prozent, knapp vor der LINKEN, die fast 16,8 Prozent der Jugendlichen in Bayern gewählt haben. SPD und Grüne landen auf den weiteren Plätzen: BEITRAG Anita Fünffinger (22 Sekunden): "Dass vor allem ... Fünffinger, München." NOT: Dass vor allem die Linke und die AfD so beliebt bei den Jugendlichen sind, führt der Präsident des Bayerischen Jugendrings, Philipp Seitz, unter anderem auf die sozialen Medien zurück. So hat Linken-Spitzenkandidatin Heidi Reichinek auf TikTok über eine halbe Million Follower. AfD-Chefin Alice Weidel kommt bei Instagram ebenso fast auf eine halbe Million.

