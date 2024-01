Bei der Handball EM setzt sich Dänemark gegen Schweden durch

Zum Sport: Bei der Handball-EM hat sich der dreimalige Weltmeister Dänemark am Abend gegen Titelverteidiger Schweden mit 28:27 durchgesetzt. Deutschland bestreitet heute abend in Hamburg gegen Österreich sein zweites Hauptrundenspiel. Und: In der Zweiten Fußball-Bundesliga unterlag Kiel gegen Braunschweig mit 1:2 und Karlsruhe hat gegen Osnabrück mit 2:1 gewonnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.01.2024 06:00 Uhr