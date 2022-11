Bei der Fußball-WM trifft England auf USA

Nachrichtenarchiv - 25.11.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Doha: Im Abendspiel der Fußball-WM in Katar hat Brasilien Serbien 2:0 besiegt. Heute trifft unter anderem Wales auf den Iran. Walisische Fans haben bereits angekündigt, in Regenbogenfarben auf der Tribüne zu sitzen. Am Abend spielen außerdem England und die USA gegeneinander. Im Tennis Davis-Cup hat das deutsche Team das Halbfinale verpasst. Im entscheidenden Doppel unterlagen Krawietz und Pütz am späten Abend gegen das kanadische Duo in drei Sätzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2022 08:00 Uhr