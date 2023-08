Bei der Fußball-WM stehen Australien und England im Halbfinale

Sydney: Bei der Fußball-WM der Frauen ist das Halbfinale komplett. Als letztes haben die Engländerinnen ihr Ticket für die Runde der letzten Vier gelöst. Sie besiegten in ihrem Viertelfinalspiel mit 2:1 die Kolumbianerinnen und treffen im Halbfinale am Mittwoch auf die Gastgeberinnen aus Australien. Diese hatten am Mittag das Team aus Frankreich mit 7:6 im Elfmeterschießen besiegt. Im zweiten Halbfinalspiel bekommen es schon am Dienstag Spanien und Schweden miteinander zu tun.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2023 15:00 Uhr