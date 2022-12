Bei der Fußball-WM spielen Marokko und Kroatien um Platz drei

Kurzmeldung ein/ausklappen Scholz und Habeck eröffnen LNG-Terminal in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven: Bundeskanzler Scholz hat am Mittag das erste deutsche Flüssiggas-Terminal an der Nordsee eröffnet. Mit diesem und weiteren Umschlagplätzen werde die Energieversorgung unagbhängig von Pipelines aus Russland, so Scholz. Über das Terminal sollen jährlich rund sechs Prozent des deutschen Gasbedarfs ins Netz eingespeist werden. Der Kanzler lobte bei der Eröffnung die rasche Fertigstellung, die noch vor wenigen Monaten kaum für möglich gehalten worden sei. Scholz wörtlich: "Das ist jetzt das neue Deutschland-Tempo, mit dem wir Infrastruktur voranbringen". Wirtschaftsminister Habeck appellierte dennoch an die Bürger, weiterhin Gas zu sparen. Die Versorgung sei zwar in diesem Winter gesichert, aber - so Habeck - "wir sind noch lange nicht durch". Längerfristig müsse man alles tun, um von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien umzusteuern.

17.12.2022 14:00 Uhr