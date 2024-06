Bei der EM treffen die Türkei und Georgien aufeinander

Zum Fußball: Nach Warnungen vor Unwettern mit Sturm und Hagelschlag haben die Fanzonen in den EM-Städten Köln, Düsseldorf, Gelsenkirchen und Berlin heute geschlossen. Trotz der Unwetterwarnung ist in Dortmund, wo die Fanzone ebenfalls zu ist, vor kurzem das Spiel zwischen der Türkei und Georgien kurzem angepfiffen worden. Um 21 Uhr treffen in Leipzig Portugal und Tschechien aufeinander.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2024 18:00 Uhr