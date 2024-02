Bei der Deutschen Bahn drohen wohl neue Streiks

Berlin: Die vor einigen Wochen wieder aufgenommenen Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL sind nach Angaben des Konzerns gescheitert. Die GDL habe die Verhandlungen abgebrochen, hieß es von der Bahn. Die GDL will sich erst am Montag äußern. Wie der Konzern mitteilte, hat die Gewerkschaft die vertraulichen Tarifverhandlungen trotz weitreichender Zugeständnisse und trotz des Einsatzes zweier erfahrener Moderatoren frühzeitig platzen lassen. Auch dieses Mal seien die Gespräche an der Kernforderung der GDL nach einer Arbeitszeitreduzierung auf 35 Stunden in der Woche gescheitert. Seit November hat die GDL mit zwei Warnstreiks und zwei längeren Streiks weite Teile des Bahnverkehrs lahm gelegt. Auch nach dem Abbruch der aktuelle Gesprächsrunde drohen wieder Streiks.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.02.2024 23:00 Uhr