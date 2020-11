Bei den US-Wahlen führt Biden vor Trump

Nachrichtenarchiv - 04.11.2020 06:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Bei der US-Präsidentschaftswahl liegt nach derzeitigem Stand der demokratische Herausforderer Biden vor Präsident Trump. Die Anzahl der Wahlleute gibt CNN derzeit mit 215 für Biden an - auf Trump entfallen demnach 165. Nach aktuellem Stand hat Biden erwartungsgemäß den Bundesstaat Hawaii gewonnen. Das als klassischer Swing-Staat geltende Ohio hingegen ging mit 18 Wahlleuten an die Republikaner, also an Trump. Ohio hat Symbolwert. In den vergangenen Jahrzehnten wurde immer jener Kandidat Präsident, der auch Ohio gewonnen hatte. Das Rennen gilt derzeit jedoch weiter als offen, da die Ergebnisse wichtiger Schlüsselstaaten wie Michigan, Wisconsin und Pennsylvania noch ausstehen. Inbesondere in Pennsylvania ist unklar, ob heute noch alle Stimmen ausgezählt werden. Einige Wahlhelfer in der größten Stadt Philidelphia haben angekündigt, in den verbleibenden Nachstunden nur noch einen Teil der Stimmen auszuwerten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.11.2020 06:45 Uhr