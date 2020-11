Bei den US-Präsidentschaftswahlen schwindet der Vorsprung von Biden auf Trump

Nachrichtenarchiv - 04.11.2020 07:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Im Rennen um die US-Präsidentschaft ist der Ausgang nach wie vor offen. Beide Kandidaten, Amtsinhaber Trump und sein demokratischer Herausforderer Biden, gaben sich siegessicher. In einem kurzen öffentlichen Auftritt vor Anhängern sagte Biden, er sehe sich auf Kurs, die Wahlen zu gewinnen. Ähnlich äußerte sich Trump auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Die Republikaner seien weit vorne, so Trump, aber die Demokraten versuchten die Wahl zu stehlen. Momentan wird der Vorsprung von Biden immer dünner. Der TV-Sender CNN gibt die Zahl der Wahlleute für Biden derzeit mit 220, für Trump mit 213 an. Für einen Wahlsieg braucht es mindestens 270 Wahlleute. Besonders umkämpft ist der Mittlere Westen mit den entscheidenden Swing-States Pennsylvania, Michigan und Wisconsin. Wegen der Auszählung der Briefwahlstimmen dürften aber dort die Ergebnisse noch länger auf sich warten lassen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.11.2020 07:45 Uhr