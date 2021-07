Bei den Unruhen in Südafrika sind mittlerweile 72 Menschen getötet worden

Nachrichtenarchiv - 13.07.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Pretoria: Bei den tagelangen Ausschreitungen in Südafrika sind nach amtlichen Angaben inzwischen 72 Menschen getötet worden. Allein bei einer Massenpanik in einem geplünderten Einkaufszentrum im Johannesburger Vorort Soweto kamen zehn Menschen ums Leben. Ein Grund der Ausschreitungen ist die Haftstrafe, die der ehemalige Präsidenten Zuma wegen Missachtung der Justiz angetreten hat. Ausgangspunkt der Proteste war am Freitag Zumas Heimatprovinz KwaZulu-Natal. Seither griffen die Unruhen aber auch auf andere Teile des Landes über, besonders die Provinz Gauteng mit der Wirtschaftsmetropole Johannesburg. Bis Dienstagabend meldete die Polizei 1234 Festnahmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.07.2021 19:00 Uhr