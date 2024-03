Istanbul: Bei den Kommunalwahlen in der Türkei zeichnen sich erste Tendenzen ab. Die Oppositionspartei CHP liegt in den größten Städten des Landes in Führung. Auch in Istanbul hat Amtsinhaber Imamoglu bislang einen deutlichen Vorsprung. Der Oberbürgermeister liegt nach der Auszählung von rund einem Drittel der Stimmen etwa acht Prozent vor seinem Herausforderer Kurum von der AKP. Das Rennen um die größte Stadt in der Türkei galt im Vorfeld als besonders knapp. Imamoglu mahnte aber zur Geduld. Noch stehe das Ergebnis nicht fest. Landesweit scheint sich der Trend zugunsten der Opposition zu bestätigen. Auch in der Hauptstadt Ankara, in Izmir und Antalya liegen die Kandidaten teils deutlich vorn. Sollte sich das bestätigen, ist das eine Niederlage für den türkischen Präsidenten Erdogan und seine AKP-Partei. Vor allem Istanbul wollte er fünf Jahre nach der Wahlniederlage 2019 zurückgewinnen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.03.2024 20:30 Uhr