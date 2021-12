Bei den Grünen-Fraktion zeichnet sich eine weibliche Doppelspitze ab

Nachrichtenarchiv - 03.12.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bei der Grünen-Fraktion im Bundestag zeichnet sich eine weibliche Doppelspitze ab. Nach der Wirtschaftsexpertin Katharina Dröge hat nun auch die Parlamentarische Geschäftsführerin Britta Haßelmann ihre Kandidatur angekündigt. Das geht aus einem Brief Haßelmanns an die Grünen-Abgeordneten hervor. Darin verweist die 59-Jährige auf ihre Erfahrung als Kommunal-, Landes- und Bundespolitikerin. Die bisherigen Fraktionsvorsitzenden Göring-Eckardt und Anton Hofreiter treten nicht wieder an. Beide waren bei der Vergabe der Ministerposten in der künftigen Ampelkoalition leer ausgegangen.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 03.12.2021 17:00 Uhr