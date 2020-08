Bei den Corona-Tests gibt es laut Bundesregierung keine Engpässe

Reiserückkehrer sorgen in Bayern für starken Anstieg der Corona-Zahlen - Offenbach bundesweiter Hotspot

München: Reiserückkehrer sorgen bundesweit und auch in Bayern weiter für einen deutlichen Anstieg der Corona-Zahlen. So verzeichnet das Gesundheitsreferat in München derzeit die meisten positiv getesteten Fälle bei Balkan-Urlaubern. Wegen der Reiserückkehrer sei die Zahl der nachgewiesenen Neuinfektionen auf 70 pro Tag und damit deutlich angestiegen, so das Referat. Bundesweit hat sich die hessische Stadt Offenbach mittlerweile zum neuen Corona-Hotspot entwickelt. Dort wurde die kritische Marke von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen überschritten. Die Behörde verhängte am Nachmittag Maßnahmen, die im hessischen Eskalationskonzept als zweithöchste Stufe festgelegt sind. So sind ab sofort in der Öffentlichkeit nur noch Treffen mit maximal fünf Personen oder zwei Hausständen erlaubt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2020 21:00 Uhr