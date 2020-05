Bei Demos in London und Warschau kommt es zu zahlreichen Festnahmen

Nachrichtenarchiv - 17.05.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Auch in vielen anderen europäischen Städten haben Tausende Menschen gegen die Beschränkungen in der Corona-Krise protestiert. In London wurden 13 Menschen festgenommen, die beharrlich Abstandsregeln missachtet und Gruppen gebildet hatten. Es war das erste Wochenende, seitdem die britische Regierung die Corona-Regeln für England gelockert hat. Auch in Polens Hauptstadt Warschau nahm die Polizei Demonstranten fest, unter ihnen einen Senator der oppositionellen Bürgerplattform. Die polnischen Beamten setzten Tränengas gegen die Demonstranten ein.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.05.2020 01:00 Uhr