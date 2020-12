Bei Demonstrationen in Frankreich kommt es erneut zu Krawallen

Nachrichtenarchiv - 06.12.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: In Frankreich sind Demonstrationen gegen ein neues Sicherheitsgesetz und Polizeigewalt erneut von Krawallen überschattet worden. In Paris steckten Randalierer Autos in Brand, beschädigten Schaufenster und warfen Geschosse in Richtung Polizei. Nach Angaben des Innenministeriums wurden landesweit mehr als 60 Menschen festgenommen. In Frankreich soll es künftig unter bestimmten Bedingungen strafbar sein, Videoaufnahmen von Polizeieinsätzen zu veröffentlichen - daran hatte sich der Protest entzündet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.12.2020 02:00 Uhr