Bei Demonstration in Paris kommt es zu Ausschreitungen

Paris: Bei Protesten gegen Polizeigewalt ist es in der französischen Hauptstadt zu schweren Ausschreitungen gekommen. Demonstranten zündeten Autos an und schlugen Schaufenster von Supermärkten und Banken ein. Die Polizei reagierte mit Tränengas. Die Kundgebung in Paris hatte friedlich begonnen, schlug aber schnell in Gewalt um. In ganz Frankreich sind heute rund hundert Demonstrationen gegen soziale Ungerechtigkeit und gegen ein geplantes Sicherheitsgesetz angemeldet. Die Regierung will mit dem Gesetz die Verbreitung von Foto- oder Filmaufnahmen von Polizeieinsätzen unter Strafe stellen, wenn dadurch die körperliche oder psychische Unversehrtheit von Beamten gefährdet wird. Kritiker sehen darin eine Einschränkung der Pressefreiheit und einen Vertuschungsversuch.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2020 18:00 Uhr