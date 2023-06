Bei Demonstration in Leipzig werden Polizisten durch Steinwürfe verletzt

Meldungsarchiv - 03.06.2023 20:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Leipzig: Bei gewalttätigen Auseinandersetzungen während einer Demonstration sind mehrere Polizisten verletzt worden. Sie wurden von Steinen und anderen Wurfgeschossen getroffen, teilte ein Sprecher mit. Er sprach von einer sehr dynamischen Lage. Die Polizei hatte mehrere hundert Demonstranten eingekesselt. - Zuvor war eine Beschwerde gegen das Verbot der so genannten "Tag X"-Demonstration vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. Bundesweit hatte es in linken Kreisen Aufrufe zu Solidaritätsdemonstrationen in Leipzig gegeben worden. Anlass war das Urteil gegen die mutmaßliche Linksextremistin Lina E. und drei Mitangeklagte. Trotz des Demonstrationsverbots ist die Polizei heute in Leipzig mit einem Großaufgebot im Einsatz.

