Bei Corona-Protesten in Berlin kommt es zu Gewalt

Nachrichtenarchiv - 29.08.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Am Rand der Corona-Demonstration in der Hauptstadt kommt es zu Gewalt. Berlins Innensenator Geisel sprach von heftigen Auseinandersetzungen. Daran sind nach seinen Worten 2.000 bis 3.000 Rechtsextreme und Reichsbürger beteiligt. Bisher seien sieben Beamte verletzt worden - unter anderem durch Steine und Flaschen. Die Polizei ist dabei, die Proteste vor der russischen Botschaft aufzulösen. Bisher wurden laut Geisel allein dort etwa 200 Menschen festgenommen. Darunter ist auch der Verschwörungstheoretiker Attila Hildmann. Die Kundgebung von Gegnern der Corona-Auflagen an der Siegessäule verläuft nach Angaben der Polizei dagegen weitgehend friedlich. Die Teilnehmer würden sich überwiegend auch an die Abstandsregeln halten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2020 19:00 Uhr