Bei Bund-Länder-Beratungen ist Schließung aller Geschäfte im Gespräch

Berlin: Die Gespräche zwischen Kanzlerin Merkel und den Länderchefs über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie kommen kaum voran. Aus Verhandlungskreisen heißt es, dass über Ostern eine vorübergehende Schließung aller Geschäfte im Gespräch ist - vom 1. bis zum 5. April. Darauf hätten sich Kanzlerin Merkel, Vizekanzler Scholz und die Länderchefs von Berlin und Bayern, Müller und Söder verständigt, melden verschiedene Medien. Zusätzlich zu den Osterfeiertagen soll es demnach zwei Tage geben, an denen nicht gearbeitet und alles dichtgemacht werden soll. Der Vorschlag würde einen noch nie dagewesenen Schritt in der Pandemiebekämpfung bedeuten. Bisher hatten im Lockdown Geschäfte des täglichen Bedarfs immer zu normalen Geschäftszeiten geöffnet. Strittig sind offenbar die Themen innerdeutsche Reisen, nächtliche Ausgangssperren und das weitere Vorgehen an Schulen.

